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Сессия МОК в Лозанне

Бах воздержался от голосования на выборах столицы Олимпийских игр 2026 года

На проведение Игр претендуют Стокгольм и Оре, а также Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/MIREIA SEGARRA
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/MIREIA SEGARRA

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение воздержаться от голосования на выборах столицы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в понедельник на 134-й сессии организации в Лозанне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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На проведение XXV зимних Олимпийских игр претендуют шведские города Стокгольм и Оре, а также Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В голосовании примут участие 82 из 95 членов МОК. Четверо не смогли приехать на сессию в Лозанну, полномочия еще трех сейчас приостановлены, пятеро - лишены права голоса, поскольку представляют претендующие на Игры Италию и Швецию.

Для победы одной из заявок необходимо набрать простое большинство голосов - 42.

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Бах, ТомасСессия МОК в Лозанне
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