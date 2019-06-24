Бах воздержался от голосования на выборах столицы Олимпийских игр 2026 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение воздержаться от голосования на выборах столицы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в понедельник на 134-й сессии организации в Лозанне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На проведение XXV зимних Олимпийских игр претендуют шведские города Стокгольм и Оре, а также Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В голосовании примут участие 82 из 95 членов МОК. Четверо не смогли приехать на сессию в Лозанну, полномочия еще трех сейчас приостановлены, пятеро - лишены права голоса, поскольку представляют претендующие на Игры Италию и Швецию.

Для победы одной из заявок необходимо набрать простое большинство голосов - 42.