УЕФА: инцидент в чемпионате Грузии попадает под юрисдикцию федерации футбола страны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Инцидент, произошедший в чемпионате Грузии, и любая дисциплинарная мера в отношении команд попадают под юрисдикцию Федерации футбола Грузии. Об этом говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

22 июня в рамках 19-го тура чемпионата Грузии по футболу игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.

"Учитывая, что упомянутые события произошли в национальном соревновании, то любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, попадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии", - говорится в заявлении УЕФА.

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что Международная федерация футбола и УЕФА обязаны отреагировать на политическую антироссийскую акцию игроков в чемпионате Грузии.

История вопроса

В прошедший четверг, 20 июня, несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Также поручено проконтролировать возвращение россиян на родину.