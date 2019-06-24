Бабенко будет совмещать посты тренера в московском ХК "Динамо" и молодежной сборной РФ

ТАСС, 24 июня. Российский специалист Юрий Бабенко в следующем сезоне будет совмещать посты тренера молодежной сборной России по хоккею и старшего тренера в московском клубе Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Об этом сообщил генеральный директор столичной команды Евгений Кровопусков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Бабенко вошел в тренерский штаб молодежной сборной в 2016 году. В июне текущего года 41-летний тренер стал членом штаба "Динамо".

"Рады возвращению в клуб многолетнего капитана Юрия Бабенко. Работа в молодежной и юниорской сборной помогла ему получить необходимый опыт в тренерском деле. Юрий Бабенко имеет действующий контракт с ФХР [Федерацией хоккея России]. В ближайшее время от совмещения нам никуда не деться", - сказал Кровопусков.

Бабенко выступал за "Динамо" с 2002 по 2005 год, а также с 2010-го по 2016-й. В составе московской команды он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). Также он играл за клуб Американской хоккейной лиги "Херши", команду Национальной хоккейной лиги "Колорадо", московские "Крылья Советов", воскресенский "Химик", хоккейный клуб МВД, магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА.