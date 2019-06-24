Стрелок Черноусов признался, что третье золото Европейских игр для него наиболее ценно

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Европейских Игр в Минске российский стрелок Артем Черноусов считает свое третье золото, которое он завоевал вместе с Маргаритой Ломовой в понедельник в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд, наиболее ценным на этом турнире. Об этом Черноусов сообщил журналистам.

Ломова и Черноусов в финале набрали 94 очка. Серебряные медали завоевали Агата Расмане и Лаурус Страутманис из Латвии, бронзовые - Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии. Для 23-летнего Черноусова эта медаль стала третьей на Европейских играх. Ранее он в паре с Виталиной Бацарашкиной завоевал золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте, а также стал первым в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

"Как мне удается выдерживать такой медальный темп? Пока получается, но немного не высыпаюсь, синяки под глазами становятся все больше и больше, - признался Черноусов. - Но сегодняшняя победа мне особенно ценна, потому что произвольный пистолет - это непредсказуемое упражнение, в котором может случиться что угодно, так как дистанция большая. Очень хочу, чтобы эта дисциплина попала на Олимпийские игры".

"У меня осталось еще одно выступление на Играх - стандартный пистолет, стрельба на 25 метров, где будем опять вместе с Маргаритой выступать. Конечно, было бы неплохо завоевать здесь четвертое золото. Но Игры в Минске являются для меня этапом подготовки к Олимпиаде-2020. Все лицензии, которые нужны стране, я завоевал еще в прошлом году", - заключил спортсмен.

Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.