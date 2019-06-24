Московское "Динамо" подписало новые контракты с футболистами Шуничем и Евгеньевым

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" подписал новые соглашения с защитниками команды Тони Шуничем и Романом Евгеньевым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 30-летним Шуничем подписано по схеме "2+1". 20-летний Евгеньев заключил новый контракт на три года.

"Доволен, что удалось договориться с "Динамо", - сказал Шунич. - Сейчас поедем на сборы, где продолжим готовиться к старту нового сезона. Сейчас мы объединены одной общей целью - попасть вместе с "Динамо" в Лигу Европы, было бы здорово её реализовать. Да, будет непросто, постараемся двигаться от матча к матчу".

Евгеньев отметил, что он не рассматривал предложения со стороны других клубов, поскольку он был намерен остаться в "Динамо"."Очень рад, что продлил контракт с "Динамо", это мой родной клуб, я воспитанник Академии имени Льва Яшина. Сам для себя давно решил, что хочу остаться именно в "Динамо", поэтому предложения от других команд даже не рассматривал. Моя главная задача - продолжить выходить в стартовом составе бело-голубых", - сказал Евгеньев.

Шунич перешел в московский клуб в 2017 году из немецкого "Штутгарта". В прошедшем сезоне он сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил один гол. Также он выступал за боснийский "Зриньски", украинскую "Зарю", "Кубань", в аренде играл за бельгийский "Кортрейк" и итальянский "Палермо".

Евгеньев в сезоне-2018/19 провел 19 матчей за основную команду, не отметившись результативными действиями.