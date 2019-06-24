Кириленко: ЧЕ-2017 показал, что сборная России по баскетболу может выйти из любой группы

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу способна бороться за медали предстоящего Кубка мира 2019 года, а чемпионат Европы - 2017 показал, что команда может выйти из любой группы на международном турнире. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Сборная России на групповом этапе Кубка мира сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На чемпионате Европы два года назад россияне заняли четвертое место, выйдя в плей-офф из группы с командами Сербии, Латвии, Турции, Бельгии и Великобритании. Чемпионом Европы стала сборная Словении, обыгравшая в финале сербов, россияне в матче за бронзовые медали уступили испанцам.

"Мы можем играть за медали на чемпионате мира, пусть на меня смотрят косо, как на Евробаскете [чемпионате Европы], тогда тоже я говорил, что команда способна на многое, - сказал Кириленко. - Потенциально все может быть, когда мы говорим об игроках такого уровня, мы можем проиграть две первые игры и вылететь с чемпионата мира. И Аргентина, и Нигерия имеют очень хорошие сборные, может, Южная Корея пониже уровнем. Но если мы подходим с правильным настроем, если мы играем так, как можем играть, то пример чемпионата Европы двухлетней давности показал - сборная России вышла из "группы смерти", обыграв сербов".

Предстоящий Кубок мира (ранее турнир назывался чемпионат мира) станет 18-м по счету. Предыдущий турнир прошел в 2014-м году, решение о проведении соревнований через пять лет было принято организаторами, чтобы развести по времени мировые чемпионаты по баскетболу и футболу.

Сборные СССР и России участвовали в 13 розыгрышах Кубка мира, в активе советской команды три золотые (1967, 1974, 1982), три серебряные (1978, 1986, 1990) и две бронзовые (1963, 1970) медали. Сборная России дважды завоевывала серебряные медали (1994, 1998).