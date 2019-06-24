Кириленко: Зайон Уильямсон может стать как легендой, так и разочарованием НБА

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый номер драфта 2019 года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зайон Уильямсон может стать как легендой лиги уровня Леброна Джеймса, так и разочарованием. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ), участник матча Всех звезд НБА Андрей Кириленко.

На драфте этого года 18-летнего форварда выбрал клуб "Нью-Орлеан". Уильямсон (рост 2,01 см, вес 129 кг) провел предыдущий сезон в университетской команде "Дьюк", где стал лучшим баскетболистом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Форвард провел 33 матча, набирая в среднем за игру 22,6 очка при 68% точных бросков. Также на его счету 8,9 подбора, 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блока.

"Это может быть будущий Леброн Джеймс, а может быть - Джулиус Рендл. Уильямсон очень впечатляет, но вспомните, когда Рендл был выбран (центровой с ростом 2,06 см и весом 113 кг был выбран "Лейкерс" на драфте 2014 года под 7-м номером, в НБА он провел 311 матчей за пять сезонов, в среднем набирая 15,4 очка за матч - прим. ТАСС) - огромный чувак бежит, бросает. Вопрос, насколько Уильямсон сумеет реализовать свой талант", - сказал Кириленко.

Говоря о следующем сезоне НБА Кириленко отметил, что он будет непредсказуемым. "Но "Голден Стейт", доминировавший в НБА последние сезоны, будет на паузе", - добавил глава РФБ.