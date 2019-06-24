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Европейские игры-2019

Россиянин Каменский стал вторым в стрельбе из винтовки на Европейских играх

Победу одержал израильтян Сергей Рихтер, бронзовая медаль досталась чеху Филипу Непейхалу

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.

Российский спортсмен набрал 250 баллов. Победу одержал израильтян Сергей Рихтер (250,8). Бронзовая медаль в активе чешского стрелка Филипа Непейхала (228,9). 24-летний россиянин Владимир Масленников занял шестое место (165,9).

Для 31-летнего Каменского эта медаль стала второй на Европейских играх. Ранее он выиграл золотую медаль вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл две золотых медали и одну серебряную, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.

30-летний Рихтер является бронзовым призером Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (2015).

Для российской команды эта медаль стала 41-й на Европейских играх. Всего у россиян 20 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия20111041
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия53917
5Италия43310
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3025
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Чехия1236
11Португалия1236
13Великобритания1225
14Сербия1124
15Армения1113
16Косово1102
17Румыния1034
18Хорватия1012
18Словения1012
18Швеция1012
21Азербайджан0448
22Греция0235
23Латвия0224
24Испания0145
25Молдавия0123
26Словакия0101
26Швейцария0101
26Эстония0101
29Германия0033
30Венгрия0022
30Турция0022
32Австрия0011
32Дания0011

 

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