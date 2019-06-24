Россиянин Каменский стал вторым в стрельбе из винтовки на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.
Российский спортсмен набрал 250 баллов. Победу одержал израильтян Сергей Рихтер (250,8). Бронзовая медаль в активе чешского стрелка Филипа Непейхала (228,9). 24-летний россиянин Владимир Масленников занял шестое место (165,9).
Для 31-летнего Каменского эта медаль стала второй на Европейских играх. Ранее он выиграл золотую медаль вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл две золотых медали и одну серебряную, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.
30-летний Рихтер является бронзовым призером Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (2015).
Для российской команды эта медаль стала 41-й на Европейских играх. Всего у россиян 20 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|20
|11
|10
|41
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|3
|9
|17
|5
|Италия
|4
|3
|3
|10
|6
|Израиль
|3
|2
|0
|5
|7
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|8
|Франция
|3
|0
|2
|5
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|11
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|13
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|14
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|15
|Армения
|1
|1
|1
|3
|16
|Косово
|1
|1
|0
|2
|17
|Румыния
|1
|0
|3
|4
|18
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|18
|Словения
|1
|0
|1
|2
|18
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|21
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|22
|Греция
|0
|2
|3
|5
|23
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|24
|Испания
|0
|1
|4
|5
|25
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|26
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|26
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|26
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|29
|Германия
|0
|0
|3
|3
|30
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|30
|Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|32
|Дания
|0
|0
|1
|1