Россиянин Каменский стал вторым в стрельбе из винтовки на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.

Российский спортсмен набрал 250 баллов. Победу одержал израильтян Сергей Рихтер (250,8). Бронзовая медаль в активе чешского стрелка Филипа Непейхала (228,9). 24-летний россиянин Владимир Масленников занял шестое место (165,9).

Для 31-летнего Каменского эта медаль стала второй на Европейских играх. Ранее он выиграл золотую медаль вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл две золотых медали и одну серебряную, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.

30-летний Рихтер является бронзовым призером Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (2015).

Для российской команды эта медаль стала 41-й на Европейских играх. Всего у россиян 20 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.