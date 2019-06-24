Хоккеист Бодров продлил контракт с "Северсталью"

ТАСС, 24 июня. Нападающий череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Евгений Бодров подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 31-летним хоккеистом не уточняются.

Прошлый сезон российский игрок начал в новосибирской "Сибири", а в декабре перешел в "Северсталь". За новосибирский клуб он провел 19 матчей, в которых набрал три очка (одна шайба + две передачи), а за череповецкую команду - 21 матч, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Всего в КХЛ Бодров провел 588 матчей (73 - в плей-офф), в которых забросил 52 шайбы и отдал 93 голевые передачи (в плей-офф - три гола + шесть передач).

Также Бодров выступал за тольяттинскую "Ладу", казанский "Ак Барс", подмосковный "Атлант", московский "Спартак" и уфимский "Салават Юлаев".

В сезоне-2009/10 хоккеист выиграл Кубок Гагарина в составе казанского "Ак Барса", также он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2008).