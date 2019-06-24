Российская тяжелоатлетка Ломова дисквалифицирована на четыре года

ТАСС, 24 июня. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала россиянку Надежду Ломову на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта 2019 года. Причины дисквалификации 28-летней спортсменки не уточняются.

В апреле Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила Ломову за нарушение антидопинговых правил, сообщив, что в допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы метенолона.

Ломова является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Также в ее активе золото (2012), серебро (2013) и бронза (2014) первенств России.