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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Российская тяжелоатлетка Ломова дисквалифицирована на четыре года

Причины дисквалификации спортсменки не уточняются

ТАСС, 24 июня. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала россиянку Надежду Ломову на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта 2019 года. Причины дисквалификации 28-летней спортсменки не уточняются.

В апреле Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила Ломову за нарушение антидопинговых правил, сообщив, что в допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы метенолона.

Ломова является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Также в ее активе золото (2012), серебро (2013) и бронза (2014) первенств России.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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