FIDE обсудит с РФ проведение матча за титул чемпионки мира, если не получит ответ от Китая

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) начнет переговоры с Россией по поводу проведения матча за титул чемпионки мира, если не получит оперативный ответ от китайской стороны. Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Ранее Китай выразил интерес в проведении матча за звание чемпионки мира по шахматам в конце 2019 года или в начале 2020-го.

"Мы сейчас ждем информацию по Китаю, если они скажут, что готовы - проведем там. Если быстро не ответят, то будем договариваться здесь [в России]. Не значит, что третьей страны не появится, но сейчас это кажется маловероятным. Пока женские шахматы не столь популярны, как мужские, чтобы проводить матч за корону на нейтральной территории", - сказал Дворкович.

Россиянка Александра Горячкина в июне выиграла турнир претенденток в Казани. В матче за звание чемпионки мира она сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит €500 тыс.