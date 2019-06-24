Бенитес покинет пост главного тренера "Ньюкасла"

ТАСС, 24 июня. Главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес покинет команду по истечению контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт 59-летнего испанца с клубом заканчивается 30 июня. Вслед за Бенитесом клуб покинут три члена тренерского штаба. Бенитес возглавил "Ньюкасл" в марте 2016 года. Вместе с клубом он одержал победу во втором по силе дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2016/17.

"Мы провели длительные переговоры с Бенитесом и его окружением по вопросу продления контракта, но не смогли прийти к соглашению, - говорится в заявлении пресс-службы. - Благодарим Бенитеса и его штаб за их работу и вклад в достижения команды. Мы начинаем поиск нового главного тренера".

В течение тренерской карьеры Бенитес дважды одерживал победы в чемпионате Испании с "Валенсией" (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе английского "Ливерпуля" Бенитес стал обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка страны (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.

На посту главного тренера итальянского "Интера" Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Также Бенитес привел английский "Челси" к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13. После этого Бенитес с "Наполи" выиграл Кубок Италии в сезоне-2013/14 и Суперкубок Италии в 2014 году. Помимо этого, специалист дважды признавался тренером года по версии УЕФА (2004, 2005).