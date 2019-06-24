Женская сборная России по баскетболу 3х3 не смогла выйти в полуфинал Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" уступила команде Франции со счетом 13:20 в четвертьфинальном матче на Европейских играх в Минске.

Сборную России на турнире представляют Екатерина Поляшова, Евгения Фролкина, Анна Позднякова и Юлия Козик. Российские баскетболистки выступали в группе A с командами Белоруссии, Италии и Сербии. По итогам групповой стадии сборная России заняла второе место.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Германии, победившей в своем полуфинале испанок (20:11). Полуфиналы и матчи за медали Европейских игр пройдут позднее в понедельник.

Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.