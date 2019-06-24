Футболист Козлов покинул "Динамо"

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил об уходе защитника команды Алексея Козлова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что 32-летний футболист покинул клуб из-за истечения срока контракта.

"Мы благодарим Алексея за профессионализм, трудолюбие и самоотверженную игру, которую он демонстрировал в составе "Динамо". И, конечно, мы всегда будем помнить твой шикарный гол в ворота бельгийского "Андерлехта" в плей-офф Лиги Европы. Желаем тебе удачи и успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении команды.

"Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, сотрудникам и всему персоналу футбольного клуба "Динамо" за те годы, что я провёл здесь, а также всем динамовским болельщикам. На протяжении пяти лет вы оказывали мне поддержку, которая делала меня сильнее. Динамовский этап карьеры - замечательное для меня время, этот период моей жизни, очень значительный и важный, навсегда останется в моем сердце. Где бы я теперь не играл, как бы не сложилась моя жизнь, я всегда буду переживать за "Динамо", - сказал Козлов.

Козлов перешел в "Динамо" из краснодарской "Кубани" в 2014 году, за московский клуб он провел 115 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач. В сезоне-2016/17 защитник помог "Динамо" вернуться в Российскую премьер-лигу из Футбольной национальной лиги.

Помимо "Динамо и "Кубани", Козлов выступал за КАМАЗ (Набережные Челны) и немецкий "Бергедорф".