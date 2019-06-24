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Футбол в России

Бывший футболист "Ростова" и "Спартака" Паршивлюк перешел в "Динамо"

Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме "2+1"
Сергей Паршивлюк Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Сергей Паршивлюк
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 30-летним футболистом заключен по схеме "2+1". Ранее состав "Динамо" пополнили польский полузащитник Себастиян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев и Иван Ордец.

В минувшем сезоне Паршивлюк провел за "Ростов" 26 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Помимо "Ростова", футболист выступал за столичный "Спартак", в составе которого трижды становился серебряным призером чемпионата страны, и махачкалинский "Анжи". В составе сборной России защитник провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

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