Бывший футболист "Ростова" и "Спартака" Паршивлюк перешел в "Динамо"

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 30-летним футболистом заключен по схеме "2+1". Ранее состав "Динамо" пополнили польский полузащитник Себастиян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев и Иван Ордец.

В минувшем сезоне Паршивлюк провел за "Ростов" 26 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Помимо "Ростова", футболист выступал за столичный "Спартак", в составе которого трижды становился серебряным призером чемпионата страны, и махачкалинский "Анжи". В составе сборной России защитник провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.