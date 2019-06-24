Первая ракетка мира Барти снялась с турнира WTA в Истборне из-за травмы

ТАСС, 24 июня. Австралийка Эшли Барти, в понедельник впервые в карьере возглавившая рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с турнира в британском Истборне из-за травмы правой руки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба WTA.

Теннисный турнир в Истборне проходит на травяных кортах с 23 по 29 июня. Барти должна была стартовать со второго круга в матче с победительницей встречи между россиянкой Еленой Родиной и Онс Жабер из Туниса.

"Это травма, с которой я периодически сталкиваюсь с 16 лет, - сказала 23-летняя Барти. - Я знаю, как ее лечить, но в первые несколько дней необходимо тщательно наблюдать за состоянием руки. Думаю, что восстановлюсь к началу Уимблдона, в ближайшие три-четыре дня мне просто надо удостовериться, что восстановление идет правильно".

Барти вышла на первое место в рейтинге WTA после победы на турнире в британском Бирмингеме. В финале спортсменка обыграла немку Юлию Гёргес (6:3, 7:5). Занимавшая первую строчку рейтинга японка Наоми Осака в Бирмингеме в матче второго круга уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (2:6, 3:6). Две недели назад Барти выиграла Открытый чемпионат Франции, обыграв в финале чешку Маркету Вондроушову (6:1, 6:3).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром серии Большого шлема. Он традиционно проходит в Лондоне на травяном покрытии. Основной турнир состоится с 1 по 14 июля.