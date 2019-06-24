Российский дзюдоист Халмурзаев завоевал бронзу в весе до 90 кг на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в весовой категории до 90 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзу 25-летний спортсмен победил британца Фрэйзера Чемберлена. В другом поединке за бронзу Маммадали Мехдиев из Азербайджана одержал победу над голландцем Ноэлем ван'т Эндом.

Золото завоевал Микаил Озерлер из Турции, победивший в финале Ли Кочмана из Израиля.

Халмурзаев является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Также в его активе бронза чемпионата Европы (2017) и серебро Универсиады 2015 года.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 20 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.