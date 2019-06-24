Российский дзюдоист Халмурзаев завоевал бронзу в весе до 90 кг на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в весовой категории до 90 кг. Соревнования проходят в Минске.
В схватке за бронзу 25-летний спортсмен победил британца Фрэйзера Чемберлена. В другом поединке за бронзу Маммадали Мехдиев из Азербайджана одержал победу над голландцем Ноэлем ван'т Эндом.
Золото завоевал Микаил Озерлер из Турции, победивший в финале Ли Кочмана из Израиля.
Халмурзаев является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Также в его активе бронза чемпионата Европы (2017) и серебро Универсиады 2015 года.
В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 20 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|20
|11
|12
|43
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|3
|9
|17
|5
|Италия
|4
|4
|3
|11
|6
|Израиль
|3
|2
|0
|5
|7
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|8
|Франция
|3
|0
|2
|5
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|11
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|13
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|14
|Испания
|1
|1
|4
|6
|15
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|16
|Армения
|1
|1
|1
|3
|17
|Косово
|1
|1
|0
|2
|18
|Румыния
|1
|0
|3
|4
|19
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|19
|Словения
|1
|0
|1
|2
|19
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|22
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|23
|Греция
|0
|2
|3
|5
|24
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|25
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|26
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|26
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|26
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|29
|Германия
|0
|0
|3
|3
|30
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|30
|Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|32
|Дания
|0
|0
|1
|1