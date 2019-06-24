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Европейские игры-2019

Российский дзюдоист Халмурзаев завоевал бронзу в весе до 90 кг на Европейских играх

В поединке за бронзу россиянин победил британца Фрэйзера Чемберлена
Микаил Озерлер и Хусен Халмурзаев EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Микаил Озерлер и Хусен Халмурзаев
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в весовой категории до 90 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзу 25-летний спортсмен победил британца Фрэйзера Чемберлена. В другом поединке за бронзу Маммадали Мехдиев из Азербайджана одержал победу над голландцем Ноэлем ван'т Эндом.

Золото завоевал Микаил Озерлер из Турции, победивший в финале Ли Кочмана из Израиля.

Халмурзаев является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Также в его активе бронза чемпионата Европы (2017) и серебро Универсиады 2015 года.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 20 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия20111243
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия53917
5Италия44311
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3025
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Чехия1236
11Португалия1236
13Великобритания1225
14Испания1146
15Сербия1124
16Армения1113
17Косово1102
18Румыния1034
19Хорватия1012
19Словения1012
19Швеция1012
22Азербайджан0448
23Греция0235
24Латвия0224
25Молдавия0123
26Словакия0101
26Швейцария0101
26Эстония0101
29Германия0033
30Венгрия0022
30Турция0022
32Австрия0011
32Дания0011

 

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