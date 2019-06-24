Инцидент в Грузии не повлияет на возможный переход Кварацхелии в ФК "Локомотив"

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Инцидент в чемпионате Грузии по футболу не станет поводом для отмены возможного трансфера полузащитника грузинского клуба "Рустави" Хвичи Кварацхелии в московский "Локомотив". Об этом ТАСС в понедельник заявил директор грузинского клуба Бадри Мачавариани.

"Локомотив" арендовал 18-летнего грузина в феврале 2019 года, арендное соглашение истекает 30 июня. В рамках 19-го тура чемпионата Грузии по футболу 22 июня игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.

"А причем тут этот инцидент? Трансфер будет согласовываться исключительно исходя из интересов футболиста и клубов. Ничто другое не может повлиять на это решение. Что касается перехода Кварацхелии в "Локомотив", то все пока остается без изменений, срок арендного соглашения еще не истек", - заявил Мачавариани.

В составе столичного клуба Кварацхелия провел десять матчей, отметившись одним голом. Также футболист сыграл в одной встрече за сборную Грузии.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались пробиться в здание парламента Грузии, митингующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.

Российские парламентарии вылетели в Москву после того, как генассамблея завершилась. По словам Гаврилова, после сессии во время общения с журналистами на делегацию напали, в ее адрес звучали угрозы. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, согласно которому 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Также Путин поручил проконтролировать возвращение россиян на родину.