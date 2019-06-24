Футболист ЦСКА Щенников получил травму на тренировке

По результатам обследования у 28-летнего игрока был диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Сроки восстановления защитника станут известны позднее.

В прошлом сезоне Щенников провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Всего за клуб воспитанник ЦСКА провел 306 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал 14 голевых передач. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом и обладателем Кубка России, а также четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

За сборную России Щенников провел десять матчей. Он был участником чемпионата Европы - 2016, а также попал в окончательную заявку на чемпионат мира 2014 года.