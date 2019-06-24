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Футбол в России

Футболист ЦСКА Щенников получил травму на тренировке

Сроки восстановления защитника станут известны позже

ТАСС, 24 июня. Российский защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников получил травму на утренней тренировке. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

По результатам обследования у 28-летнего игрока был диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Сроки восстановления защитника станут известны позднее.

В прошлом сезоне Щенников провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Всего за клуб воспитанник ЦСКА провел 306 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал 14 голевых передач. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом и обладателем Кубка России, а также четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

За сборную России Щенников провел десять матчей. Он был участником чемпионата Европы - 2016, а также попал в окончательную заявку на чемпионат мира 2014 года.

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