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ММА

Организация ACA проведет турнир в Москве 27 сентября

Мероприятие пройдет на "ВТБ-Арене", его возглавит бой Али Багов - Хусейн Халиев

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) проведет турнир в Москве 27 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Алексей Яценко.

"27 сентября на турнире АСА 99 чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев встретятся в одном из самых ожидаемых боев лиги. На кону - титул чемпиона АСА в легком дивизионе (до 70 кг). Бой пройдет в Москве, на "ВТБ-Арене", - сказал Яценко.

В активе Багова 27 побед и десять поражений. На счету Халиева 19 побед и одно поражение.

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