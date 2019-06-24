Организация ACA проведет турнир в Москве 27 сентября

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) проведет турнир в Москве 27 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Алексей Яценко.

"27 сентября на турнире АСА 99 чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев встретятся в одном из самых ожидаемых боев лиги. На кону - титул чемпиона АСА в легком дивизионе (до 70 кг). Бой пройдет в Москве, на "ВТБ-Арене", - сказал Яценко.

В активе Багова 27 побед и десять поражений. На счету Халиева 19 побед и одно поражение.