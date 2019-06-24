ФИФА не располагает информацией об антироссийских лозунгах в чемпионате Грузии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет официальной информации об акции игроков грузинских клубов, которые вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Футболисты трех грузинских команд, "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотива" (Тбилиси) и "Рустави", в рамках 19-го тура чемпионата Грузии 22 июня вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.

"ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа", - говорится в сообщении.

В понедельник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что инцидент, произошедший в чемпионате Грузии, и возможные дисциплинарные меры в отношении команд находятся в юрисдикции Федерации футбола Грузии. При этом ранее в понедельник в Федерации футбола Грузии сообщили, что футбольные клубы не подвергнутся санкциям за проведенную акцию.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались пробиться в здание парламента Грузии, митингующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, согласно которому 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Также Путин поручил проконтролировать возвращение россиян на родину.