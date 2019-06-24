Система видеопомощи может быть задействована на одном или нескольких матчах 1-го тура РПЛ

"В сезоне-2018/19 состоялось девять официальных матчей под эгидой РФС с применением VAR в "боевом" режиме, в них принимала участие первая сертифицированная IFAB [Международным советом футбольных ассоциаций] группа судей, видеоассистентов и операторов - все серьезные ошибки арбитров, допущенные в ходе этих матчей, были исправлены в результате взаимодействия с видеоассистентами, - сказал Калошин. - Итог применения VAR в этих играх сверхположительный. Хотелось бы, чтобы проект развивался, и качество работы арбитров, их видеоассистентов и replay-операторов (специалистов, помогающих вывести повторы, - прим. ТАСС) в следующем сезоне было как минимум не хуже, чем в этих девяти матчах".

Ранее в понедельник пресс-служба ПАО "Ростелеком" сообщила ТАСС о готовности к внедрению VAR с начала нового чемпионата. Первая игра премьер-лиги сезона-2019/20 состоится 12 июля. В этой встрече тульский "Арсенал" на своем поле встретится с московским "Динамо". Начало матча - 20:00 мск.

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) хотят, чтобы система видеоассистента рефери (VAR) начала использоваться на матчах чемпионата России начиная с первого тура сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

"Что касается сроков начала использования, есть задача, чтобы с первого тура на одном или нескольких матчах система функционировала в режиме live, - отметил глава проекта по внедрению VAR в России. - В соответствии с существующим порядком для всех соревнований под эгидой национальных футбольных ассоциаций, в IFAB была отправлена программа наших действий, которая предусматривает начать сезон с децентрализованного метода, как это было на кубковых и стыковых матчах. Параллельно будем заниматься подготовкой централизованной модели, в частности проектированием и конструированием центра VAR, для того, чтобы в течение ближайших четырех месяцев перейти на новую схему, которая позволит охватывать все матчи тура с помощью VAR в режиме live".

На вопрос о том, где будет располагаться центр VAR, глава проекта по внедрению технологии ответил, что локация прорабатывается. "Вполне очевидно, что это должна быть Москва или Московская область - в зависимости от того, где лучше коммуникации и удобнее помещение", - добавил он.

"Есть ли технические проблемы? Прорабатываются определенные организационные и технические аспекты, тут остается надеяться, что все будет решено в срок и ничего не помешает использованию VAR в матчах РПЛ", - отметил Калошин.

Опыт использования VAR в России и за рубежом

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR девяти матчей. VAR использовался в российском футболе на матчах Олимп - Кубка России начиная со стадии 1/2 финала. С помощью этой технологии принимались решения в каждой из четырех полуфинальных игр, а в финале, где московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0), эпизодов для работы VAR не было. Кроме того, система работала в четырех стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20, но была задействована только в одном.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.