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Европейские игры-2019

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Европейских игр

В полуфинальной встрече россияне победили сборную Польши со счетом 17:13

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" одержала победу над командой Польши со счетом 17:13 в полуфинальном матче на Европейских играх в Минске.

Сборную России на турнире представляют Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Российские баскетболисты выступали в группе B с командами Франции, Италии и Украины. По итогам групповой стадии сборная России заняла первое место.

В финале сборная России сыграет с командой Латвии. В матче за бронзовые награды поляки встретятся с баскетболистами из Белоруссии. Обе встречи пройдут пройдут позднее в понедельник.

Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Теги
Европейские игры-2019
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