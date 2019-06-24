Глава ОКР Поздняков доволен выбором места проведения Олимпийских игр - 2026

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков доволен выбором Международного олимпийского комитета (МОК) итальянских городов Милана и Кортина-д'Ампеццо для проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Такое мнение Поздняков высказал ТАСС в понедельник по телефону.

В понедельник на 134-й сессии МОК в Лозанне итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо были выбраны для проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм.

"Поздравляю наших коллег из Италии с победой в выборном процессе. Как президент ОКР могу сказать, что доволен результатами голосования. Дело в том, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии имеет большой опыт проведения крупных соревнований, включая Игры-2006 в Турине, уверен, это повлияло на членов МОК. Учитывая дружественные взаимоотношения наших НОК, мы уверены, что итальянская сторона обеспечит нам максимально возможное содействие в подготовке и участии в Играх", - сказал Поздняков.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.