Глава Союза конькобежцев России доволен тем, что ОИ-2026 пройдут в Италии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов доволен тем, что Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник Международный олимпийский комитет объявил о том, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На проведение соревнований также претендовал Стокгольм.

"В Кортина-д'Ампеццо уже была Олимпиада, для меня лучшие Олимпийские игры были в Сочи. Такой выбор сделал олимпийский комитет. Мне Италия больше нравится, я был в Кортине, там красивые горы", - отметил Кравцов.

"Наши спортсмены могут выступать везде. Главное, чтобы нас допустили к Олимпийским играм. Мы и в Южной Корее бы выступили хорошо, выступали всего три человека, не приехали наши сильнейшие спортсмены, но мы смогли завоевать бронзовую медаль. Для конькобежцев неважно, где выступать, если не дома", - добавил глава федерации.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.