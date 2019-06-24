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Европейские игры-2019

Российский дзюдоист Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг на Европейских играх

В финале россиянин проиграл грузину Гураму Тушишвили
Инал Тасоев и азербайджанец Ушанги Кокаури EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Инал Тасоев и азербайджанец Ушанги Кокаури
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебряную медаль Европейских игр в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке Тасоев уступил грузину Гураму Тушишвили. Бронзу завоевали Стефан Хегай из Австрии и голландец Хенк Грол.

В рамках турнира Европейских игр по дзюдо проводится чемпионат Европы.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия21121346
2Белоруссия1191535
3Украина56617
4Грузия54918
5Италия44311
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3047
9Словения2013
10Нидерланды1517
11Болгария1449
12Чехия1236
13Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Сербия1124
17Армения1113
17Косово1113
19Румыния1034
20Хорватия1012
20Швеция1012
22Азербайджан04610
23Греция0235
24Латвия0224
25Молдавия0123
26Босния и Герцеговина0101
26Словакия0101
26Швейцария0101
26Эстония0101
30Германия0033
31Венгрия0022
31Турция0022
33Австрия0011
33Дания0011
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