Российский дзюдоист Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебряную медаль Европейских игр в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Минске.
В финальной схватке Тасоев уступил грузину Гураму Тушишвили. Бронзу завоевали Стефан Хегай из Австрии и голландец Хенк Грол.
В рамках турнира Европейских игр по дзюдо проводится чемпионат Европы.
В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|21
|12
|13
|46
|2
|Белоруссия
|11
|9
|15
|35
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|4
|9
|18
|5
|Италия
|4
|4
|3
|11
|6
|Израиль
|3
|2
|0
|5
|7
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|8
|Франция
|3
|0
|4
|7
|9
|Словения
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|1
|5
|1
|7
|11
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|14
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|15
|Испания
|1
|1
|4
|6
|16
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|17
|Армения
|1
|1
|1
|3
|17
|Косово
|1
|1
|1
|3
|19
|Румыния
|1
|0
|3
|4
|20
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|22
|Азербайджан
|0
|4
|6
|10
|23
|Греция
|0
|2
|3
|5
|24
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|25
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|26
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|26
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|26
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|26
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|30
|Германия
|0
|0
|3
|3
|31
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|31
|Турция
|0
|0
|2
|2
|33
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|33
|Дания
|0
|0
|1
|1