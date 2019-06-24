Российский дзюдоист Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебряную медаль Европейских игр в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке Тасоев уступил грузину Гураму Тушишвили. Бронзу завоевали Стефан Хегай из Австрии и голландец Хенк Грол.

В рамках турнира Европейских игр по дзюдо проводится чемпионат Европы.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.