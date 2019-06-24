{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сессия МОК в Лозанне

Навка: Италия снова принесет российским фигуристам три золотые медали ОИ в 2026 году

В Турине-2006 Навка в дуэте с Романом Костомаровым завоевала золото в танцах на льду
Татьяна Навка Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Татьяна Навка
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступят не хуже, чем на Играх-2006 в Турине. Такое мнение она высказала ТАСС.

На эту тему

В понедельник итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо были выбраны местом проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда соревнования прошли в Турине. Российские фигуристы завоевали три золотые награды, Навка стала чемпионкой Игр в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым.

"Прекрасная новость, Турин - счастливый для меня город. Это здорово, я очень рада. Уверена, Италия снова принесет нашим фигуристам три золота 20 лет спустя", - сказала Навка.

На проведение Олимпиады-2026 также претендовал Стокгольм. Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. В Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

Теги
Сессия МОК в Лозанне
Бах считает, что общественное мнение сыграло главную роль при выборе столицы ОИ-2026
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо
Читать полностью