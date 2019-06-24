Навка: Италия снова принесет российским фигуристам три золотые медали ОИ в 2026 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступят не хуже, чем на Играх-2006 в Турине. Такое мнение она высказала ТАСС.

В понедельник итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо были выбраны местом проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда соревнования прошли в Турине. Российские фигуристы завоевали три золотые награды, Навка стала чемпионкой Игр в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым.

"Прекрасная новость, Турин - счастливый для меня город. Это здорово, я очень рада. Уверена, Италия снова принесет нашим фигуристам три золота 20 лет спустя", - сказала Навка.

На проведение Олимпиады-2026 также претендовал Стокгольм. Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. В Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.