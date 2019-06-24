Третьяк: Италия хочет провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 на самом высоком уровне

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Итальянцы готовы провести олимпийский хоккейный турнир 2026 года на самом высоком уровне. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо были выбраны для проведения Олимпийских игр 2026 года на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне в понедельник. На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм.

"Думаю, итальянцы все сделают для успешного проведения Олимпиады. Наши уже успешно выступали в Кортина-д'Ампеццо, поэтому сам бог велел нам там повторить успех 1956 года, - сказал Третьяк. - Я только что был в Лозанне, ко мне подходили итальянцы, говорили, что любят хоккей, очень хотят получить Олимпиаду, волнуются, все постараются сделать, особенно для хоккеистов".

По словам Третьяка, на посещаемость хоккейного турнира не должно повлиять то, что Италия не считается ведущей хоккейной страной. "На зимние Олимпийские игры собираются болельщики всего мира, там идут на фигурное катание, потом на хоккей. Так было в Пхёнчхане, хотя в Южной Корее хоккей развит очень слабенько, но люди на него приходили. Это Олимпиада, а не чемпионат мира, - там разные болельщики, разные виды спорта, но они получают удовольствие и приходят на все соревнования", - отметил Третьяк.

В последний раз зимние Игры в Италии проходили в 2006 году в Турине. Сборная СССР по хоккею впервые выиграла золото Олимпийских игр в 1956 году в Кортина-д'Ампеццо. Единственным оставшимся в живых из состава той команды является двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы нападающий Виктор Шувалов, ему 95 лет.