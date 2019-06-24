Свищев: Россия готова поделиться с Италией опытом проведения Олимпийских игр

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Россия готова поделиться опытом проведения зимних Олимпийских игр, если Италия, которая выиграла право на проведение соревнований в 2026 году, попросит о помощи. Об этом ТАСС сообщил в понедельник член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Место проведения Игр 2026 года было определено в понедельник на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, на которой организаторами соревнований были выбраны итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. На проведение Олимпиады-2026 также претендовал Стокгольм.

"Многие помнят Олимпиаду [2006 года] в Турине, которая прошла достаточно интересно, Италия вообще славится традициями проведения соревнований, в том числе зимних Игр, - сказал Свищев. - Для нас это неплохой выбор, потому что не надо будет адаптироваться к часовому поясу и климатическим условиям, все-таки Олимпиада в Южной Корее или Китае - это сложно для любого европейца или американца. Для нас это небольшое, но преимущество! Уверен, что итальянцы знают, как красиво все сделать".

"Большой разброс спортивных объектов - это, конечно, минус, шведы были более прагматичны, - признал он. - Чем была хороша Олимпиада в Сочи - ты мог успеть сбегать на шорт-трек и через 15 минут оказаться на соревнованиях по фигурному катанию. Здесь такое не получится - все будет разбросано по многим точкам. Но все-таки это неплохой выбор, и мы поздравляем наших итальянских коллег".

"Думаю, они проведут замечательные Игры, и мы постараемся, чтобы наши спортсмены достойно выступили там и заняли хорошие места", - добавил Свищев.

Олимпиада в Сочи прославилась специалистами

Чиновник убежден, что организаторы Олимпиады в Сочи готовы оказать поддержку хозяевам Игр-2026.