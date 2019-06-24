Свищев: Россия готова поделиться с Италией опытом проведения Олимпийских игр

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Россия готова поделиться опытом проведения зимних Олимпийских игр, если Италия, которая выиграла право на проведение соревнований в 2026 году, попросит о помощи. Об этом ТАСС сообщил в понедельник член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Место проведения Игр 2026 года было определено в понедельник на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, на которой организаторами соревнований были выбраны итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. На проведение Олимпиады-2026 также претендовал Стокгольм.
"Многие помнят Олимпиаду [2006 года] в Турине, которая прошла достаточно интересно, Италия вообще славится традициями проведения соревнований, в том числе зимних Игр, - сказал Свищев. - Для нас это неплохой выбор, потому что не надо будет адаптироваться к часовому поясу и климатическим условиям, все-таки Олимпиада в Южной Корее или Китае - это сложно для любого европейца или американца. Для нас это небольшое, но преимущество! Уверен, что итальянцы знают, как красиво все сделать".
"Большой разброс спортивных объектов - это, конечно, минус, шведы были более прагматичны, - признал он. - Чем была хороша Олимпиада в Сочи - ты мог успеть сбегать на шорт-трек и через 15 минут оказаться на соревнованиях по фигурному катанию. Здесь такое не получится - все будет разбросано по многим точкам. Но все-таки это неплохой выбор, и мы поздравляем наших итальянских коллег".
"Думаю, они проведут замечательные Игры, и мы постараемся, чтобы наши спортсмены достойно выступили там и заняли хорошие места", - добавил Свищев.
Олимпиада в Сочи прославилась специалистами
Чиновник убежден, что организаторы Олимпиады в Сочи готовы оказать поддержку хозяевам Игр-2026.
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"Олимпийские игры в Сочи славились не только организацией, не было ни одного большого срыва, и все сработало как часы, но и своими специалистами - нашими ребятами, которые там работали, - отметил он. - Я знаю многих, кто продолжает работать в олимпийском движении после Игр-2014 - они ездили в Южную Корею, поедут в Японию (в Токио в 2020 году пройдет летняя Олимпиада - прим. ТАСС), работают в МОК. Все это благодаря тому, что они проявили бойцовские, организационные и человеческие качества в непростой ситуации, когда проходили Игры в Сочи".
"Несмотря на сложное международное положение и непростые минуты для российского спорта на международной арене, наших специалистов все равно приглашают. Это говорит о том, что они признают наш профессионализм. Если итальянцы обратятся, надо с большим энтузиазмом поддержать их и поделиться опытом", - резюмировал Свищев.
Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. В Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.