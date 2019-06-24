Власти Италии приветствуют решение о проведении Олимпиады-2026 на Апеннинах

РИМ, 24 июня. /ТАСС/. Итальянское руководство приветствует выбор городов Милан и Кортина-д'Ампеццо для проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года и обещают "незабываемое спортивное событие". Как написал в Twitter присутствовавший в Лозанне на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), где было оглашено в понедельник решение, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, "победила вся Италия".

"Мы гордимся таким результатом. Страна работала сообща над достижением этой цели и предложит миру незабываемое спортивное зрелище", - написал глава правительства. Вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини в Twitter отметил, что организация Олимпийских игр поможет создать 20 тыс. новых рабочих мест, а также станет поводом для привлечения инвестиций - до €5 млрд.

На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за шведскую - 34, один человек воздержался.

Изначально Италия планировала подать тройную заявку, включая также Турин, где зимняя Олимпиада проводилась в 2006 году. Но мэрам Турина и Милана, а также губернатору области Венето не удалось договориться, и национальный олимпийский комитет, а затем и правительство поддержали заявку Милана и Кортина-д'Ампеццо. В Кортине Олимпиада также уже проходила - в 1956 году.

Ранее власти Рима отказались от кандидатуры города на проведение летней Олимпиады 2024 года после того, как заявка была уже подана и получила поддержку властей. В Турине и Риме городские администрации возглавляют представители "Движения "5 звезд", одной из двух ныне правящих партий.