МОК выделит $925 млн на проведение Олимпиады-2026

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация выделит $925 млн на подготовку и проведение зимних Олимпийских игр в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. Его слова приводит пресс-служба МОК.

В понедельник на 134-й сессии МОК в Лозанне итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо были выбраны местом проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. На проведение Игр также претендовал Стокгольм. Контракт городов с МОК и заявочным комитетом Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо на проведение Игр был подписан после объявления страны - хозяйки соревнований.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. В 1956 году зимняя Олимпиада прошла в Кортина-д'Ампеццо, в 1960 году в Риме состоялись летние Олимпийские игры, в 2006 году в Турине - зимние.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.