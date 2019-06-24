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Сессия МОК в Лозанне

МОК выделит $925 млн на проведение Олимпиады-2026

В понедельник МОК объявил, что Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо
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© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация выделит $925 млн на подготовку и проведение зимних Олимпийских игр в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. Его слова приводит пресс-служба МОК.

В понедельник на 134-й сессии МОК в Лозанне итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо были выбраны местом проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. На проведение Игр также претендовал Стокгольм. Контракт городов с МОК и заявочным комитетом Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо на проведение Игр был подписан после объявления страны - хозяйки соревнований.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. В 1956 году зимняя Олимпиада прошла в Кортина-д'Ампеццо, в 1960 году в Риме состоялись летние Олимпийские игры, в 2006 году в Турине - зимние.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

Теги
Сессия МОК в Лозанне
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