Тренер: женская сборная России по баскетболу провела хорошую подготовку и готова к ЧЕ

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России провела хорошую подготовку к чемпионату Европы по баскетболу и готова к турниру. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Олаф Ланге.

В понедельник тренерский штаб женской сборной России объявил состав, который сыграет на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии.

"У нас очень хорошая сборная, мы провели отличные сборы перед чемпионатом Европы и готовы к турниру, - сказал Ланге. - Мне повезло со сборной. Я особо отмечу у этой сборной способность доверять тренеру и позволять мне руководить. Взаимопонимание у команды также на хорошем уровне".

При этом Ланге отказался давать прогнозы на выступление сборной на чемпионате Европы.

Женская сборная России трижды побеждала на первенствах Европы (2003, 2007, 2011). В 2017 году в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала. На предстоящий чемпионат Европы россиянки квалифицировались из своей отборочной группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании.