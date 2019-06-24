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Футбол в России

ФК "Динамо" продлил контракт с главным тренером Хохловым

Хохлов работает главным тренером "Динамо" с 2017 года
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

Срок нового соглашения с 43-летним специалистом не сообщается. Также "Динамо" продлило контракты с тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым.

Хохлов возглавил "Динамо" в 2017 году, до этого он работал с молодежной командой бело-голубых. В прошлом сезоне "Динамо" под руководством Хохлова заняло 12-е место в чемпионате России.

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