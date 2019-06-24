ФК "Динамо" продлил контракт с главным тренером Хохловым

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

Срок нового соглашения с 43-летним специалистом не сообщается. Также "Динамо" продлило контракты с тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым.

Хохлов возглавил "Динамо" в 2017 году, до этого он работал с молодежной командой бело-голубых. В прошлом сезоне "Динамо" под руководством Хохлова заняло 12-е место в чемпионате России.