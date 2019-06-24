Женская сборная Франции по баскетболу 3х3 завоевала золото Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Женская баскетбольная сборная Франции в формате "3 на 3" победила команду Эстонии со счетом 21:8 в финальном матче на Европейских играх в Минске и завоевала золотые награды.

В матче за бронзовые награды турнира команда Белоруссии одержала победу над сборной Германии со счетом 21:16.

Сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик выступала в группе A с командами Белоруссии, Италии и Сербии. По итогам групповой стадии российские баскетболистки заняли второе место, но в четвертьфинале уступили команде француженок (13:20).

Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.

В общем зачете сборная Франции занимает шестое место, имея в активе десять (пять золотых и пять бронзовых) медалей. Лидирует в общем зачете сборная России, завоевавшая 47 (21-12-14) наград.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.