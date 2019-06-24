Женская сборная Франции по баскетболу 3х3 завоевала золото Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Женская баскетбольная сборная Франции в формате "3 на 3" победила команду Эстонии со счетом 21:8 в финальном матче на Европейских играх в Минске и завоевала золотые награды.
В матче за бронзовые награды турнира команда Белоруссии одержала победу над сборной Германии со счетом 21:16.
Сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик выступала в группе A с командами Белоруссии, Италии и Сербии. По итогам групповой стадии российские баскетболистки заняли второе место, но в четвертьфинале уступили команде француженок (13:20).
Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.
В общем зачете сборная Франции занимает шестое место, имея в активе десять (пять золотых и пять бронзовых) медалей. Лидирует в общем зачете сборная России, завоевавшая 47 (21-12-14) наград.
Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|21
|12
|14
|47
|2
|Белоруссия
|11
|9
|17
|37
|3
|Украина
|5
|7
|6
|18
|4
|Грузия
|5
|5
|9
|19
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Израиль
|3
|2
|0
|5
|7
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|8
|Франция
|5
|0
|5
|10
|9
|Словения
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|1
|5
|1
|7
|11
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|14
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|15
|Испания
|1
|1
|4
|6
|16
|Румыния
|1
|1
|3
|5
|17
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|18
|Армения
|1
|1
|1
|3
|18
|Косово
|1
|1
|1
|3
|20
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|22
|Польша
|1
|0
|0
|1
|23
|Азербайджан
|0
|4
|6
|10
|24
|Греция
|0
|2
|3
|5
|25
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|26
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|27
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|27
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|27
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|27
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Германия
|0
|0
|3
|3
|32
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|32
|Турция
|0
|0
|2
|2
|34
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|34
|Дания
|0
|0
|1
|1