{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Француженка Лабрусс завоевала золото в прыжках на батуте на Европейских играх

Россиянка Яна Павлова выступила неудачно

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Француженка Леа Лабрусс завоевала золотую награду Европейских игр в прыжках на батуте. Соревнования проходят в Минске.

22-летняя спортсменка показала результат 54,800 балла. Второе место завоевала Люба Головина из Грузии (53,990), бронза досталась спортсменке из Белоруссии Анне Гончаровой (53,940).

Россиянка Яна Павлова набрала 11,430 балла.

Сборная Франции занимает шестое место в общем зачете, имея в активе 10 (5-0-5) медалей. Лидирует в общем зачете команда России, завоевавшая 47 (21-12-14) наград.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия21121447
2Белоруссия1191737
3Украина57618
4Грузия55919
5Италия54312
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция50510
9Словения2013
10Нидерланды1517
11Болгария1449
12Чехия1236
13Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Румыния1135
17Сербия1124
18Армения1113
18Косово1113
20Хорватия1012
20Швеция1012
22Польша1001
23Азербайджан04610
24Греция0235
25Латвия0224
26Молдавия0123
27Босния и Герцеговина0101
27Словакия0101
27Швейцария0101
27Эстония0202
31Германия0033
32Венгрия0022
32Турция0022
34Австрия0011
34Дания0011
Теги
Европейские игры-2019
Сборные по футболу
Футболист "Локомотива" Фарфан пропустит оставшиеся матчи Кубка Америки из-за травмы
Читать полностью