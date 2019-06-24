Француженка Лабрусс завоевала золото в прыжках на батуте на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Француженка Леа Лабрусс завоевала золотую награду Европейских игр в прыжках на батуте. Соревнования проходят в Минске.

22-летняя спортсменка показала результат 54,800 балла. Второе место завоевала Люба Головина из Грузии (53,990), бронза досталась спортсменке из Белоруссии Анне Гончаровой (53,940).

Россиянка Яна Павлова набрала 11,430 балла.

Сборная Франции занимает шестое место в общем зачете, имея в активе 10 (5-0-5) медалей. Лидирует в общем зачете команда России, завоевавшая 47 (21-12-14) наград.