Российские легкоатлеты получили награды Европейских игр на сцене главной фан-зоны Минска

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, выигравшие в воскресенье одну золотую и две серебряные награды Европейских игр, получили свои награды в сопровождении гимна своей страны и с поднятием национального флага. Торжественная церемония вручения наград состоялась вечером 24 июня на сцене главной фан-зоны Минска.

Сборная России в первый день соревнований по легкой атлетике на Европейских играх выиграла одну золотую (Елена Соколова - прыжки в длину) и две серебряные (Илья Иванюк - прыжки в высоту, Екатерина Старыгина - метание копья) медали, а также добилась права выйти напрямую в полуфинал командного турнира.

"Я первый раз получаю медаль на площади при таком стечении народа, - рассказал ТАСС Иванюк. - Ощущения невероятные, люди очень горячо нас приветствовали. Конечно, очень приятно по окончании церемонии видеть флаг своей страны в небе. Я, честно говоря, даже подзабыл, как это бывает".

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на фоне разразившегося допингового скандала временно лишилась членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а российские легкоатлеты - права выступать на международных стартах под флагом своей страны. Европейские игры в Минске стали первым турниром после длительного перерыва, на котором члены национальной команды России получили право выступать под своим флагом. Вопрос восстановления ВФЛА в своих правах будет рассмотрен на сентябрьском заседании совета IAAF в Катаре.