Артемьев: российские регбисты выложатся на КМ до последнего и получат бесценный опыт

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. В матче открытия хозяева турнира встретятся со сборной России. Также россиянам предстоит встретиться на групповом этапе с командами Самоа, Шотландии и Ирландии. Для сборной России этот Кубок мира станет вторым в истории, до этого россияне участвовали в турнире в 2011 году.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Регбисты сборной России будут выходить на матчи Кубка мира в Японии как на последний бой и получат бесценный опыт. Такое мнение высказал в понедельник журналистам в ходе торжественной церемонии в резиденции посла Японии, посвященной предстоящему турниру, игрок сборной России Василий Артемьев.

"Кубок мира безумно важен с учетом всех обстоятельств. Это главное мировое регбийное событие и точно входящий в тройку по количеству зрителей в мире спортивный турнир, быть частью этого праздника мечта любого регбиста, тем более для каких-то простых ребят из России, оказавшихся в гуще событий на мировой арене, - сказал Артемьев. - Мы будем играть сильнейшими составами в каждой игре и выкладываться до последнего. В регби любая игра может быть последней, так как ты можешь выпасть из-за травмы, поэтому каждый игрок должен выходить как на последний бой - это твой опыт, который останется с тобой на всю жизнь".

"Прогнозы на матч давать не хочу, Япония будет фаворитом, мы - темной лошадкой, поэтому мы постараемся использовать свою позицию аутсайдера, чтобы больно укусить соперника. В 2010 году мы играли в Токио против сборной Японии, у нас была ослабленная команда, и мы разгромно проиграли, с тех пор прошло девять лет, наша прошлая встреча в ноябре прошла в ожесточенной борьбе на нейтральной территории (товарищеская встреча между сборными России и Японии в Великобритании завершилась со счетом 27:32 - прим. ТАСС)", - добавил он.

В 2009 году стало известно, что страной - организатором Кубка мира 2019 года станет Япония. Турнир впервые пройдет на территории Азии.

"Регби - быстро растущий вид спорта в Японии и обладающий огромной популярностью, это шанс для болельщиков со всего мира посетить Японию. Пока нам только предстоит испытать культуру японских болельщиков, уверен, что они будут всей душой болеть за сборную своей страны, которая принимает на своей земле 19 иностранных команд. Это будет хорошей мотивацией для болельщиков сплотиться", - заключил Артемьев.