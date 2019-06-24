Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала золото Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" одержала победу над командой Латвии со счетом 21:14 в финале Европейских игр в Минске и завоевала золотые медали турнира.

Сборную России на турнире представляли Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Российские баскетболисты выступали в группе B с командами Франции, Италии и Украины. По итогам групповой стадии сборная России заняла первое место. В четвертьфинале россияне обыграли команду Чехии (20:15), а в полуфинале оказались сильнее поляков (17:13).

В матче за бронзовые награды команда Белоруссии одержала победу над сборной Польши (21:15).

Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.