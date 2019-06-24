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Европейские игры-2019

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала золото Европейских игр

В финале россияне обыграли команду Латвии

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" одержала победу над командой Латвии со счетом 21:14 в финале Европейских игр в Минске и завоевала золотые медали турнира.

Сборную России на турнире представляли Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Российские баскетболисты выступали в группе B с командами Франции, Италии и Украины. По итогам групповой стадии сборная России заняла первое место. В четвертьфинале россияне обыграли команду Чехии (20:15), а в полуфинале оказались сильнее поляков (17:13).

В матче за бронзовые награды команда Белоруссии одержала победу над сборной Польши (21:15).

Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия22121448
2Белоруссия1191838
3Украина57618
4Грузия55919
5Италия54312
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция50510
9Словения2013
10Нидерланды1517
11Болгария1449
12Чехия1236
13Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Румыния1135
17Сербия1124
18Армения1113
18Косово1113
20Хорватия1012
20Швеция1012
22Польша1001
23Азербайджан04610
24Греция0235
25Латвия0224
26Молдавия0123
27Босния и Герцеговина0101
27Словакия0101
27Швейцария0101
27Эстония0202
31Германия0033
32Венгрия0022
32Турция0022
34Австрия0011
34Дания0011
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