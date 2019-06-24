Аэробисты Шихалеев и Конакова намерены усложнить программу после Европейских игр

МИНСК. 24 июня. /ТАСС/. Российские аэробисты Григорий Шихалеев и Татьяна Конакова намерены усложнить программу перед следующими соревнованиями, чтобы стать более конкурентоспособными. Об этом в понедельник Шихалеев рассказал журналистам.

Конакова и Шихалеев завоевали бронзовую медаль в аэробике в соревнованиях смешанных пар. Золотую медаль выиграли итальянские спортсмены, серебряная награда досталась представителям Румынии.

"Итальянцы были фаворитами сегодня, они сильнейшая и самая титулованная пара, которая выступает очень давно. Мы сегодня долго лидировали и волновались, когда ожидали оценок остальных аэробистов. Порой такое ожидание гораздо тяжелее самого выступления, - отметил Шихалеев.

"Каждые два года обязательно ставим новую программу, усложняем ее. После чемпионата Европы перед Играми в Минске мы ее дополнительно усложнили, - добавил Шихалеев. - Планируем составить более конкурентоспособную программу и претендовать на более высокие места".

Во вторник на Европейских играх в Минске пройдут групповые соревнования по аэробике. Игры завершатся 30 июня.