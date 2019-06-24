Американские футболистки вышли в 1/4 финала ЧМ, обыграв испанок

ТАСС, 24 июня. Сборная США одержала победу над командой Испании со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц дубль оформила Меган Рапино (7-я и 75-я минуты), оба мяча забив с пенальти. У проигравших отличилась Дженифер Эрмосо (9).

В четвертьфинале сборная США встретится с командой Франции, которая в 1/8 финала обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Встреча пройдет 28 июня.

В чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.