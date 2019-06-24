Вяльбе рада тому, что МОК выбрал Италию для проведения Олимпиады-2026

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рада тому, что зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом она рассказала ТАСС в понедельник.

"Не так давно Игры проходили в Турине (в 2006 году - прим. ТАСС) и были проведены на высочайшем уровне, да и я просто люблю Италию. Итальянцы дружелюбные, на Играх в Турине там была хорошая инфраструктура, несмотря на ряд проблем. Но все было сделано хорошо, и я очень рада, что Игры будут в Италии, тем более мы дружим с Мануэлой ди Чентой (двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам - прим. ТАСС), и надеюсь, мы с ней в июле увидимся где-то в Италии. Я знаю, как она этого хотела, так как работает в соответствующих структурах", - сказала она.

Вяльбе рассказала про лыжные трассы в Италии. "Это горы, там всегда нелегко, но мы там бываем по несколько раз в год, поэтому ничего нового там для нас нет. Единственное, я слышала, что организаторы хотят провести командный спринт в Милане, но сейчас об этом еще очень рано говорить", - подчеркнула она.

В последний раз зимние Олимпийские игры проходили в Италии в 2006 году.