Плющенко отметил, что Италия умеет проводить зимние Олимпийские игры

Столица Игр-2026 была объявлена на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне в понедельник. Заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо одержала победу, набрав 47 голосов против 34 за заявку Стокгольма при одном воздержавшемся. Плющенко выигрывал Олимпиаду в одиночном мужском катании в 2006 году в итальянском Турине.

"Игры в Турине были проведены на самом высоком уровне, итальянцы умеют организовывать Игры, у них есть опыт. В Турине все локации были в хорошем доступе. Если взять Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити, то до соревновательных объектов мы добирались очень далеко, это где-то час езды, что очень неудобно", - сказал Плющенко.

Одной из лучших зимних Олимпиад двукратный олимпийский чемпион назвал соревнования, проводившиеся в 2014 году в Сочи. "Это пешая доступность ко всем спортивным объектам, прекрасные гостиницы. Также великолепно было и в Турине. Вообще, Олимпиады - это такие соревнования, к которым организаторы стараются подходить профессионально", - отметил он.

Италия в третий раз примет зимние Игры - кроме Турина они проводились в Кортина-д'Ампеццо (1956).