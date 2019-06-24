Стрелки и дзюдоисты ведут за собой. Россияне сохраняют лидерство в общем зачете Евроигр

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российская команда завоевала девять медалей в третий день Европейских игр и сохранила лидерство в медальном зачете. Соревнования проходят в Минске. В третий медальный день Европейских игр разыгрывалось 14 комплектов наград. Российская команда завоевала девять медалей - три золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Всего в активе сборной России стало 48 наград (22-12-14). Россияне занимают первое место в общекомандном зачете, второй идет белорусская команда (11-9-18), на третьей позиции сборная Грузии (6-5-9). Как и в первые дни соревнований, россияне не остались без золотой медали в стрельбе. Маргарита Ломова и Артем Черноусов стали первыми в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд. Серебряные медали завоевали Агата Расмане и Лаурус Страутманис из Латвии, бронзовые - Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии. Для 23-летнего Черноусова эта медаль стала третьей на Европейских играх, ранее он в паре с Виталиной Бацарашкиной завоевал золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте, а также стал первым в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Трехкратный чемпион Европейских игр Черноусов рассказал, что медаль, завоеванная в понедельник, для него особенно ценна. "Произвольный пистолет - это непредсказуемое упражнение, в котором может случиться что угодно, так как дистанция большая. Очень хочу, чтобы эта дисциплина попала на Олимпийские игры", - отметил Черноусов. Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Для 31-летнего россиянина эта медаль стала второй на Европейских играх. Ранее он выиграл золотую медаль вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте. Победу одержал израильтян Сергей Рихтер. Бронзовая медаль в активе чешского стрелка Филипа Непейхала. В аналогичной дисциплине у женщин сборной России пополнить медальную копилку не удалось - Каримова, которая ранее на Европейских играх завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте вместе с Каменским, заняла пятое место. Победила румынка Лаура-Джорджета Коман, серебро завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен, бронзу - чешка Никола Мазурова. В стендовой стрельбе в упражнении "трап" среди смешанных команд бронзовые медали завоевали россияне Алексей Алипов и Дарья Семьянова. В матче за золотые медали победу одержали представители Испании Фатима Гальвес и Антонио Байлон, которые оказались сильнее итальянских стрелков Джессики Росси и Джованни Пельелло. Очередной успех дзюдоистов Российские дзюдоисты в понедельник завоевали медали в четырех весовых категориях из пяти. В рамках турнира Европейских игр по дзюдо проводится чемпионат Европы. В весе до 100 кг первое место занял Арман Адамян. В финальной схватке он победил грузина Варлама Липартелиани. Бронза досталась азербайджанцу Эльмару Гасимову и французу Сирилю Маре.

22-летний Адамян считает, что одержать победу ему помогла недооценка соперников. "Я совсем недавно начал выступать на взрослых турнирах, это моя вторая победа на взрослом старте. Думаю, в какой-то степени мне это помогло, многие меня недооценивали, вот поэтому некоторые схватки так быстро заканчивались моей победой. Я понимаю, что теперь ко мне будут серьезнее готовиться, но и я на месте стоять не собираюсь", - рассказал российский дзюдоист. Бронзу в весовой категории до 90 кг завоевал Хусен Халмурзаев. Еще одна медаль такого же достоинства в этой дисциплине осталась азербайджанцу Маммадали Мехдиеву. Золото завоевал Микаил Озерлер из Турции, победивший в финале Ли Кочмана из Израиля. Инал Тасоев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке россиянин уступил грузину Гураму Тушишвили. Бронзу выиграли Стефан Хегай из Австрии и голландец Хенк Грол. Ксения Чибисова стала обладательницей бронзовой награды в весовой категории свыше 78 кг. Еще одну бронзу завоевала Ирина Киндзерская из Азербайджана. В финальной схватке дзюдоистка из Белоруссии Марина Слуцкая победила Ларису Черич из Боснии и Герцеговины. В весовой категории до 78 кг золото завоевала словенка Клара Апотекар, победившая в финале голландку Гусье Стенхейс. Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали Лориана Кука из Косова и Маделин Малонга из Франции. Золото баскетболистов Турниры по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин прошли на Европейских играх впервые. В следующем году этот вид спорта будет представлен на Олимпийских играх в Токио. В августе 2012 года Международная федерация баскетбола (FIBA) предложила включить баскетбол 3х3 в программу летних Олимпийских игр после успешного проведения турнира в этой дисциплине на юношеской Олимпиаде 2010 года в Сингапуре. 9 июня 2017 года исполком Международного олимпийского комитета объявил о решении включить этот вид спорта в программу Игр-2020. Первым чемпионом Европейских игр в мужском турнире стала сборная России. В финале команда в составе Станислава Шарова, Ильи Карпенкова, Кирилла Писклова и Алексея Жердева победила сборную Латвии со счетом 21:14. Российские баскетболисты выступали в группе B с командами Франции, Италии и Украины, по итогам групповой стадии сборная России заняла первое место, в четвертьфинале россияне обыграли команду Чехии (20:15), а в полуфинале оказались сильнее поляков (17:13). В матче за бронзовые награды команда Белоруссии одержала победу над сборной Польши (21:15).