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Сборные по футболу

Женская сборная Швеции по футболу вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв канадок

Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:0
Футболистки сборной Швеции EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Футболистки сборной Швеции
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 25 июня. Сборная Швеции одержала победу над командой Канады со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Турнир проходит во Франции.

Единственный мяч на 55-й минуте забила Стина Блакстениус. В четвертьфинале сборная Швеции встретится с командой Германии, которая в 1/8 финала обыграла нигерийских футболисток со счетом 3:0. Матч пройдет 29 июня.

На чемпионате мира принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной командой и действующим чемпионом является сборная США, на счету которой три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по одному разу.

Турнир завершится 7 июля.

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