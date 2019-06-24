Кириленко: российские баскетболисты стали победителями Европейских игр за счет характера

ТАСС, 25 июня. Сборная России завоевала золотые медали Европейских игр в турнире по баскетболу в формате "3 на 3" благодаря своему характеру. Такое мнение высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Сборная России выиграла золотые медали Европейских игр, которые проходят в Минске, в понедельник. В финале национальная команда одержала победу над латвийцами со счетом 21:14.

"Рад за нашу команду, ребята здорово провели этот турнир, - сказал Кириленко. - Примерно в одни сроки мужские и женские сборные России участвовали и в Кубке мира, и в Европейских играх. В конце наши медальные надежды сосредоточились на одной из четырех команд - парнях до 23 лет, они не подвели. Мне нравится, что в этой сборной наблюдается чемпионская преемственность, ведь в прошлом году ребята выиграли Кубок мира, теперь состав наполовину обновился, появился новый тренер, но снова есть золото на большом турнире".

"Поздравляю ребят и их молодого тренера Дмитрия Зимина. В Минске у них было несколько сложных матчей - овертайм с Францией, пусть и проигранный, полуфинал с Польшей, в котором долго сохранялся опасный счет. Даже финал с Латвией, несмотря на итоговый результат, был тяжелым. Эти золотые медали добыты на характере", - добавил глава РФБ.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В соревнованиях принимают участие представители 50 стран, которые разыгрывают 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Турниры в восьми из них станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.