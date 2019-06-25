Форвард "Милуоки" Адетокунбо признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2018/19

ТАСС, 25 июня. Легкий форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2018/19. Торжественная церемония вручения прошла в городе Санта-Моника (США, штат Калифорния).

Среди претендентов на приз самому ценному игроку также значились Пол Джордж ("Оклахома") и Джеймс Харден ("Хьюстон"). В минувшем сезоне 24-летний Адетокунбо помог "Милуоки" одержать 60 побед в 82 матчах. В среднем за игру он набирал 27,7 очка, делал 5,9 передачи, 12,5 подбора, 1,3 перехвата и 1,5 блокшота.

Лучшим игроком оборонительного плана второй год подряд стал французский центровой "Юты" Руди Гобер ("Юта"). Самым прогрессирующим баскетболистом лиги был признан камерунский форвард "Торонто" Паскаль Сиакам. Новичком года стал словенский защитник "Далласа" Лука Дончич. Приз самому лучшему игроку, выходящему со скамейки запасных, третий раз в карьере получил защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс.

Среди главных тренеров НБА отметили наставника "Милуоки" Майка Буденхольцера. Клуб стал обладателем награды и лучшему генеральному менеджеру сезона, которую получил Джон Хорст. Сразу два приза достались разыгрывающему "Юты" Майку Конли. Он стал лучшим одноклубником и получил награду Fair Play, присуждаемую за образцовое спортивное поведение.

Сезон-2018/19 завершился 14 июня. Чемпионом НБА впервые в истории стал канадский клуб "Торонто". В регулярном чемпионате победил "Милуоки".