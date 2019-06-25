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НХЛ

Шведский форвард Карлссон продлил контракт с клубом НХЛ "Вегас" на восемь лет

Заработная плата хоккеиста будет составлять $5,9 млн в год
Вильям Карлссон AP Photo/Paul Sancya
Описание
Вильям Карлссон
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 25 июня. Шведский нападающий Вильям Карлссон продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на восемь лет и завершится в сезоне-2026/27. Его средняя зарплата составит $5,9 млн в год.

Карлссон был выбран "Анахаймом" на драфте НХЛ 2011 года под общим 53-м номером. Игроком "Вегаса" швед стал во время драфта расширения в 2017 году. Ранее он также выступал за "Коламбус".

За два сезона в "Вегасе" Карлссон провел 164 игры в регулярных чемпионатах, набрав 134 (67 голов + 67 передач) очка. В плей-офф на его счету 27 матчей и 20 (9+11) очков. В составе сборной Швеции форвард становился чемпионом мира в 2017 году.

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