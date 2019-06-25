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НБА

"Торонто" сделал квалификационное предложение бывшему баскетболисту ЦСКА Де Коло

Чемпион НБА предлагает игроку зарплату в размере $1,8 млн

ТАСС, 25 июня. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" сделал квалификационное предложение французскому атакующему защитнику Нандо Де Коло. Об этом во вторник сообщил портал amicohoops.

По информации источника, клуб предлагает игроку зарплату в размере $1,8 млн. Де Коло уже играл за "Торонто" до перехода в ЦСКА в 2013 году.

31-летний Де Коло покинул московский ЦСКА 18 июня. В составе армейцев он провел 292 матча, в среднем набирая по 16,4 очка, делая 2,9 подбора и 3,9 передачи. В сезоне-2018/19 он сыграл в 34 играх Евролиги, в которых набирал в среднем 14,7 очка, делал 2,5 подбора и 0,5 передачи. В Единой лиге ВТБ он провел 25 игр, в которых в среднем набирал 15,5 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 0,4 передачи.

В составе ЦСКА Де Коло стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и двукратным победителем Евролиги. В 2016 году он был признан лучшим игроком "Финала четырех" Евролиги, лучшим игроком Единой лиги ВТБ, а также стал лучшим бомбардиром Евролиги. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы.

"Торонто" в сезоне-2018/19 стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт" (4-2).

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