Голкипер Шестеркин рассчитывает сразу начать прогрессировать в НХЛ

ТАСС, 25 июня. Бывший вратарь санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин хотел бы сразу начать прогрессировать в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Слова хоккеиста приводит пресс-служба команды.

Шестеркин подписал контракт с "Рейнджерс" в мае. На данный момент 23-летний спортсмен находится в летнем лагере клуба.

"Я был счастлив подписать контракт с "Рейнджерс". Для меня большая честь, что я оказался в таком большом клубе. Довольствоваться малым я не хочу, хочу сразу начать прогрессировать, а там уже на усмотрение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы больше играть в НХЛ", - сказал Шестеркин.

Голкипер отметил, что участие в летнем лагере для него является новым вызовом. "Пока на всех насмотреться не успел, пару раз в голову получил, но будем работать. Я приехал только три дня назад, после лагеря поеду на сборы, буду работать и тренироваться", - добавил он.

Шестеркин является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе МХК "Спартак", со СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), также голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей "на ноль"), отражая 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.