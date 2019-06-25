"Динамо" не может вылететь на сборы в Австрию из-за технической неисправности самолета

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС /. Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба "Динамо" не смогли своевременно вылететь на сборы в Австрию из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Как отметили в клубе, изначально вылет был запланирован на 9:00 мск. Новое время вылета на данный момент не определено.

"Динамо" в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В новом розыгрыше чемпионата России бело-голубые в первом туре на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Игра состоится 12 июня, начало встречи - 20:00 мск.