{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Динамо" не может вылететь на сборы в Австрию из-за технической неисправности самолета

Команда должна была вылететь в Вену в 9:00 мск

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС /. Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба "Динамо" не смогли своевременно вылететь на сборы в Австрию из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Как отметили в клубе, изначально вылет был запланирован на 9:00 мск. Новое время вылета на данный момент не определено.

"Динамо" в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В новом розыгрыше чемпионата России бело-голубые в первом туре на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Игра состоится 12 июня, начало встречи - 20:00 мск.

Теги
Российский футбол
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Источник: биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг
Обвинения им были предъявлены в августе 2018 года
Читать полностью